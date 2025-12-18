تفاصيل تحالف مصرفي من 10 بنوك لمنح «المراسم الدولية للتطوير العمراني» تمويلاً مشتركاً بـ8.9 مليار جنيه

شارك بنك saib في تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 8.9 مليار جنيه لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني بهدف تمويل جزء من المتبقي من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير.

قاد التحالف بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، مسوق التمويل، وكيل التمويل، وكيل الضمان، وبنك الحساب، وضم كلاً من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – saib، ميد بنك، بنك البركة، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، البنك الزراعي المصري، البنك العقاري المصري العربي، وبنك نكست وذلك بصفتهم بنوك مشاركة.

وقد سبق أن قام التحالف المصرفي بإتاحة تمويل مشترك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في حدود مبلغ 5.9 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير بالقاهرة الجديدة وبذلك يصبح أجمالي قيمة التمويل الممنوح مبلغ 8.9 مليار جم.

وقالت الدكتورة أماني سمير، مساعد العضو المنتدب لقطاعات الائتمان المركزي والاستثمار ببنك saib ، إن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تستهدف تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة عملائه.

وأشارت إلى أن البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، التي تساند خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

فيما أوضح محمد صبري، رئيس مجموعة قطاعات الائتمان المر كزى بالبنك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية البنك لدعم المشروعات الاستراتيجية في قطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تم توقيع عقد التمويل اليوم الأربعاء، وقد قام بالتوقيع على عقد التمويل كلًا من عمرو دمرداش بصفته رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وإيمان أبو زيد بصفتها رئيس قطاع الائتمان بميد بنك، ومحمد صبري بصفته رئيس مجموعة قطاعات الائتمان المركزي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – saib ، ومصطفي العروسي بصفته نائب الرئيس التنفيذي بنك البركة – مصر –، ومحمد مشالي بصفته رئيس مجموعة التمويل المصرفي وعضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وتامر نجم مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة ببنك التعمير والإسكان، وسمر عبد الخالق بصفتها الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات الكبري والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، ووائل حسن بصفته رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، وعاصم البنوي بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة الائتمان بالبنك العقاري المصري العربي، وشيرين الجزار بصفتها رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى وبنوك الاستثمار المؤسسات المالية ببنك نكست التجاري، وخالد محمد عوض بن لادن بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.

ويُعد مشروع فيفث سكوير بالقاهرة الجديدة مشروعاً متكاملاً يضم منطقة سكنية (شقق وفيلات) ومناطق خدمية وتجارية بالإضافة الي وحدات سكنية فندقية تحت اسم “ليك ريزيدانس” المزمع ادارتها من جانب شركة روتانا لإدارة الفنادق ويقع المشروع على قطعة أرض بمساحة (158) فدانًا على طريق التسعين الشمالي في القاهرة الجديدة.