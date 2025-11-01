قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لم تمس أو تسرق.. أحمد موسى يعرض لقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها في 1922

مقبرة توت عنخ آمون
مقبرة توت عنخ آمون
هاني حسين

علق مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .


وقال مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كارتر الإنجليزي وجد قطعة حجر مكتوب عليه توت عنخ آمون في وادي الملوك وكان يريد البحث عن مقبرة توت عنخ آمون ".

وتابع مصطفى وزيري:" كارتر عندما وجد المقبرة وفتحها المقبرة وجد أكثر من 5 آلاف قطعة وهو المقبرة الوحيدة التي لم تمس او تسرق ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى لقطات نادرة من مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922  وحتى عام 1932 ".

واكمل مصطفى وزيري :"  بعد اكتشاف المقبرة تم نقل المقتنيات إلى مخازن المتحف المصري بالتحرير قبل عرضها في المتحف المصري الكبير ".

