مصطفى وزيري: عرض بلطة عمرها 700 ألف سنة في المتحف المصري الكبير

علق مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"سيتم عرض بلطة عمرها 700 ألف سنة في المتحف المصري الكبير ".

وتابع مصطفى وزيري :" مصر جاءت أولا ثم جاء العالم ومصر هي أصل التاريخ والحضارة ".

واكمل مصطفى وزيري:" الحضارة المصرية لا تقارن باي حضارة أخرى في العالم ولا يمكن ان نقارن بالآخرين “، مضيفا:” ولازم نبطل نقول إننا عندنا تلت آثار العالم وإحنا عندنا أكتر من كده بكتير".

