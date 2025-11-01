مصطفى وزيري: مسلة ميدان التحرير كانت 7 أجزاء وقمنا بترميمها

علق مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم نقل القطع الأثرية بعناية فائقة ودقة متناهية للمتحف المصري الكبير ".

وتابع مصطفى وزيري :" المسلة عبارة عن كتلة واحدة من الجرانيت تنتهي بقمة مدببة ويتم كتابة النقوش الهيروغليفية على كل جوانبها ".

واكمل مصطفى وزيري:" مصر كان بها 6 مسلات فقط عندما سافرنا صان الحجر في الشرقية وجدت مسلات وتماثيل مكسرة ولا يوجد أي عناية بها ".

ولفت مصطفى وزيري :" قمنا بترميم 4 مسلات في صان الحجر بالشرقية ورئيس الوزراء هو من طلب وضع مسلة في ميدان التحرير وقمنا بجلبها من صان الحجر بالشرقية وكانت 7 أجزاء وقمنا بترميمها ".

