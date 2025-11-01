كسيطرة الشمبانزي على البشر.. إيلون ماسك: لا يمكن السيطرة على الذكاء الاصطناعي الفائق

أثار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و xAI، جدلاً واسعاً خلال ظهوره في بودكاست جو روجان، حيث قدم تشبيهاً مثيراً للقلق حول مستقبل الذكاء الفائق العام (AGI).

أكد ماسك أن الخطر الوجودي للذكاء الاصطناعي لا يكمن في إمكانية السيطرة عليه، بل في القيم والتحيزات التي يتم برمجتها فيه.

استخدم ماسك تشبيهاً قوياً لتوضيح استحالة تحكم البشر في ذكاء فائق يتجاوز قدراتهم العقلية بشكل كبير، وقال «لا أعتقد أن أي شخص سيتمكن في نهاية المطاف من التحكم في الذكاء الفائق الرقمي… أي أكثر مما يمكن للشمبانزي أن يتحكم في البشر. الشمبانزي ليس لديه سيطرة على البشر، لا يوجد شيء يمكنهم فعله».

و شدد ماسك على أن الأولوية القصوى لسلامة الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون “البحث عن الحقيقة إلى أقصى حد ممكن”، محذراً من إجبار النماذج على “الاعتقاد بأشياء خاطئة”.

وانتقد ماسك بشدة ممارسات برمجة الذكاء الاصطناعي بقيم مجتمعية إلزامية، مؤكداً أن ذلك يقود النماذج إلى الجنون.

واستشهد بما حدث مع نموذج جوجل جيميني لتوليد الصور، مشيراً إلى أنه يضطر لتجاهل الحقائق التاريخية – مثل تصوير الآباء المؤسسين للولايات المتحدة كـ “نساء متنوعات” – لإرضاء متطلبات التنوع المبرمجة فيه.