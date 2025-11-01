خبير سياحى : مصر تفتح بوابة الزمن بافتتاح المتحف الكبير

صرح محمد عيد بأن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يمثل بوابة مصر الجديدة إلى العالم وواجهة حضارية تعكس المكانة التاريخية والريادة الثقافية لمصر.

وأوضح عيد أن المتحف المصري الكبير يُعتبر أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويضم ما يزيد على (100) ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور، وفي مقدمتها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة التي تُعرض لأول مرة داخل قاعات مخصصة وفق أحدث أساليب العرض المتحفي والتقنيات الرقمية الحديثة.

وأشار إلى أن اختيار موقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماضي العريق والحاضر الحديث، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للسياحة والثقافة، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية ويدعم جهود الدولة في تنشيط حركة السياحة الوافدة.

كما أكد عيد أن المتحف المصري الكبير لا يقتصر على كونه صرحًا أثريًا فقط، بل يشكل منارة حضارية وثقافية تعبر عن توجه الدولة نحو تعزيز دور القوة الناعمة المصرية، وتوفير منصة للتفاعل الثقافي بين مصر والعالم، إضافة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات وتنمية المناطق المحيطة.

واختتم محمد عيد تصريحه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يُجسّد رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، ويعكس إرادة مصرية خالصة نحو استعادة دورها المحوري كقلبٍ نابضٍ للحضارة الإنسانية ومركز إشعاع ثقافي يمدّ جسور التواصل بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد.