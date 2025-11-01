فرحانين.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المصريين في مختلف الشوارع يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير ويحملون الأعلام المصرية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري فخور وسعيد بافتتاح المصري الكبير ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هيا دي مصر وهذا هو تاريخ مصر العظيم ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" احتفالية المتحف المصري الكبير رائعة ومذهلة وكافة أنحاء العالم تتابع افتتاح المتحف المصري الكبير ".