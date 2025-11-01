الأسر الإسمعلاوية تتابع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالميادين العامة





أقبلت الأسر الاسمعلاوية علي متابعة فاعليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بالحدائق والميادين العامة، كان أبرزها ميدان الشهداء « الممر سابقا».

وانتهت محافظة الاسماعيلية من جميع الاستعدادات اللازمة لتركيب شاشات العرض في الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، استعدادًا لنقل فعاليات الحدث التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعته في أجواء وطنية احتفالية.



وأوضحت المصادر الرسمية أن الأجهزة التنفيذية أنهت أعمال تجهيز مواقع العرض وتوفير الإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان بث الفعاليات بجودة عالية، مشيرة إلى أن الشاشات تم توزيعها في عدد من المواقع البارزة لجميع الاحياء والمدن .



وكانت محافظة الإسماعيلية، قد اعلنت عن أماكن شاشات العرض التي تم تخصيصها لعرض البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، اليوم السبت.



وتم تجهيز عدد من الميادين العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر يوم غد السبت، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.



وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن أماكن شاشات العرض على النحو التالى حي ثان مدينة الإسماعيلية (ميدان الممر)، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية (ميدان عثمان أحمد عثمان) أمام مكتبة مصر العامة – (مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد) "مركز شباب الشيخ زايد"، مركز ومدينة فايد: (شاطئ الزهور)، مركز ومدينة القنطرة غرب: (ميدان العمدة) وسط مدينة القنطرة غرب "تقاطع التحرير مع الجيش"، مركز ومدينة القنطرة شرق (حديقة المنتزه) شارع التحرير بوسط مدينة القنطرة شرق، مركز ومدينة القصاصين الجديدة: (مركز شباب القصاصين).

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لكل مصري، ليس فقط لقيمته الحضارية والتاريخية، بل لأنه يعكس حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستعد أبناء محافظة الاسماعيلية إلى المشاركة في متابعة هذا الحدث العالمي الذي يُبرز عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.