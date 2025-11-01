قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
صوت الفنان كريم عبد العزيز يزين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
فرحانين.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
نهضة بركان المغربي يكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
فخر وعزة.. كلمة مؤثرة من أنوشكا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مصطفى وزيري: افتتاح المتحف المصري الكبير إبهار أشاد به الجميع
المتحف المصري الكبير.. من هو إيهاب يونس صاحب الصوت الآسر للقلوب؟
هو ده تاريخ مصر.. أحمد موسى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: حفل مبهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأسر الإسمعلاوية تتابع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالميادين العامة

خلال متابعة الاحتفالية
خلال متابعة الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة


 

أقبلت الأسر الاسمعلاوية علي متابعة فاعليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بالحدائق والميادين العامة، كان أبرزها ميدان الشهداء « الممر سابقا».

وانتهت محافظة الاسماعيلية من جميع الاستعدادات اللازمة لتركيب شاشات العرض في الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، استعدادًا لنقل فعاليات الحدث التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعته في أجواء وطنية احتفالية.


وأوضحت المصادر الرسمية  أن الأجهزة التنفيذية أنهت أعمال تجهيز مواقع العرض وتوفير الإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان بث الفعاليات بجودة عالية، مشيرة إلى أن الشاشات تم توزيعها في عدد من المواقع البارزة لجميع الاحياء والمدن .


وكانت محافظة الإسماعيلية، قد اعلنت عن أماكن شاشات العرض التي تم تخصيصها لعرض البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، اليوم السبت.


وتم تجهيز عدد من الميادين العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر يوم غد السبت، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.


وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن أماكن شاشات العرض على النحو التالى حي ثان مدينة الإسماعيلية (ميدان الممر)، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية (ميدان عثمان أحمد عثمان) أمام مكتبة مصر العامة – (مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد) "مركز شباب الشيخ زايد"، مركز ومدينة فايد: (شاطئ الزهور)، مركز ومدينة القنطرة غرب: (ميدان العمدة) وسط مدينة القنطرة غرب "تقاطع التحرير مع الجيش"، مركز ومدينة القنطرة شرق (حديقة المنتزه) شارع التحرير بوسط مدينة القنطرة شرق، مركز ومدينة القصاصين الجديدة: (مركز شباب القصاصين).

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لكل مصري، ليس فقط لقيمته الحضارية والتاريخية، بل لأنه يعكس حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستعد  أبناء محافظة الاسماعيلية  إلى المشاركة في متابعة هذا الحدث العالمي الذي يُبرز عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: المتحف المصري الكبير يفتح عصرًا جديدًا من التواصل الحضاري

المتحف المصري الكبير

برلماني: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي وعالمي بكل المقاييس

المهندس ياسر قورة،

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير ملحمة إبهار عالمية تؤكد عبقرية المصريين وصناعة الحضارة

بالصور

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد