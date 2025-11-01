حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تشاركان فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أقيمت اليوم، السبت، احتفالية افتتاح المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفود أكثر من 70 دولة عربية وأوروبية، وعدد كبير من نجوم الفن.

ومن أبرز مفاجآت الحفل مشاركة العازفتين مريم وأميرة أبو زهرة، حفيدتا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث قدمتا فقرة فنية مميزة على هامش الحفل.

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

وظهر النجوم أحمد غزي، وأحمد مالك، وهدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، في افتتاح الحفل، وقدموا استعراضا فرعونيا.

كما شاركت الفنانة ياسمينا العبد فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بفقرة فنية مميزة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.