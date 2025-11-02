الموسيقار هشام نزيه يتحدّث عن استخدام اللغة النوبية في المتحف المصري الكبير .. فيديو

قال الموسيقار هشام نزيه، إنه في موسيقى موكب المومياوات كنت مشغولاً جدًا بتاريخ مصر القديمة والأجداد والملوك الـ 22 الذين سنرحب بهم، أما اليوم في افتتاح المتحف المصري الكبير فكنت مشغولاً بمصر اللي جاية واللي نفسي أشوفها.

وتابع هشام نزيه، في لقائه على فضائية "أون": في مصر احنا اتكلمنا كذا لغة، المصري القديم والقبطي ولغاية النهاردة الناس بتتكلم قبطي في بعض القرى، واللغة النوبية ما زالت مستمرة.

وأوضح أن مقطوعة اليوم شهدت وصف النيل وهو مسافر وأول ما يتقابل في مصر مع أرض النوبة ثم وسط مصر والدلتا، وفي كل مرحلة لها من يعبر عنها، فالجزء النوبي يتحدث عن النيل وبداية رحلته حتى الوصول إلى مصر.