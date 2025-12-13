كلب يعقر خمسة أطفال وسيدة بتمي الأمديد في الدقهلية

عقر كلب خمسة أشخاص من بينهم أربعة أطفال بأحدى مراكز الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام كلب بعقر أربعة أطفال وسيدة بمنطقة بدوش مركز تمي الأمديد .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كل من محمد أحمد نبيل 11عاما بخدش بالقدم اليمني ..روضة السيد رضا جمعه 6 اعوام خدش بالمقعدة

سعاد محمد عبده محمد55عاما خدش بالبطن ،إياد ابو الفتوح جمال محمد 11عاما خدش بالفخذ من الخلف

و محمد السيد ثروت عبد المعطي 8 أعوام خدش بالذراع الأيسر

تم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الأمديد لتلقى العلاج.

وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.