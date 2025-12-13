قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
5 كيلو لحمة..نقابة الموسيقيين: قرار شطب الموسيقار عاطف إمام قانوني
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مدينة بلقاس ويشيد بأحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة

جولة تفقدية
جولة تفقدية

تفقداللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية مدينة بلقاس، حيث تفقد عددًا من الخدمات والمرافق، وأشاد خلالها بنماذج إيجابية، كما وجه بضرورة استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للتصدي للمخالفات ورفع مستوى الخدمات.

أثناء الجولة، وقف المحافظ على أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بالمدينة، وأعرب عن إعجابه بالتزام المنفذ بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة، وعبر عن تقديره لهذا النموذج، وأمر على الفور  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بمنحه مكانًا دائمًا ضمن الفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع بالمنصورة، ليكون نموذجًا يحتذى به لباقي منافذ البيع في المحافظة ولابد من تعميمه في جميع مراكز ومدن المحافظة.

ووجه الشكر لنواب رئيس المدينة وفريق العمل بالمجلس على جهودهم الملموسة في الحفاظ على انتظام العمل وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

كما اشاد  بأداء نواب رئيس المدينة في التصدي لمخالفات البناء في مراحلها الأولى، مؤكدًا على أهمية الإجراءات الاستباقية لمنع أي من المخالفات والتعديات سواء بالبناء أو الإشغالات بالشوارع والحفاظ على الشكل الحضاري والعمراني للمدينة، ومشيدا بأداء الفريق على مستوى مجلس بلقاس وحسن الإدارة من قبل رئيس المدينة.

و شدد محافظ الدقهلية على أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الفعال للتصدي لجميع أشكال المخالفات والتعديات ومنعها في مهدها.
وأوضح أن هذه الجولات تهدف أيضًا إلى الوقوف مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذها.

