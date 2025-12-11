قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
بمقابل مادي.. ضبط مدرب كرة بأكاديمية خاصة بالدقهلية اعتدى جنسيا على أطفال

همت الحسينى

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط  مدرب بأكاديمية لتعليم وتدريب كرة القدم بمدينة المنصورة، عقب تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات يتهمونه بالتعدي على الأطفال جنسيًا وتصويره مقاطع فيديو للاطفال واغراءهم ماديا 

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من  قسم شرطة أول المنصورة،ىورود بلاغ من  عدد من  أولياء أمور  اطفال  لم يتجاوزا أعمارهم 11 عاما، يتهموا مدرب كرة قدم ويدعى"محمد.ا. م ،م37عاما  ومقيم مركز طلخا، بالتعدي على أبناءهم جنسيا وقيامه بتصوير عدد من مقاطع الفيديو للاطفال خلال ممارسة أعمال شاذه داخل الأكاديمية ومقرها شارع عبدالسلام عارف "دائرة القسم".

 تمكن ضباط  مباحث قسم شرطة أول المنصورة ، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة.

كما عثر بهاتفه المحمول على دلائل لارتكاب الواقعة بتصوير مقاطع فيديو للاطفال خلال ممارسة أعمال شاذه وتخزينها عبر الهاتف وحاسب الي داخل منزله، وعرضها عبر "المدارك ويب" مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. و أخطرت النيابة العامة

الدقهلية مباحث كرة قدم اكاديميه

