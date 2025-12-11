بمقابل مادي.. ضبط مدرب كرة بأكاديمية خاصة بالدقهلية اعتدى جنسيا على أطفال

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط مدرب بأكاديمية لتعليم وتدريب كرة القدم بمدينة المنصورة، عقب تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات يتهمونه بالتعدي على الأطفال جنسيًا وتصويره مقاطع فيديو للاطفال واغراءهم ماديا

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة أول المنصورة،ىورود بلاغ من عدد من أولياء أمور اطفال لم يتجاوزا أعمارهم 11 عاما، يتهموا مدرب كرة قدم ويدعى"محمد.ا. م ،م37عاما ومقيم مركز طلخا، بالتعدي على أبناءهم جنسيا وقيامه بتصوير عدد من مقاطع الفيديو للاطفال خلال ممارسة أعمال شاذه داخل الأكاديمية ومقرها شارع عبدالسلام عارف "دائرة القسم".

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة ، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة.

كما عثر بهاتفه المحمول على دلائل لارتكاب الواقعة بتصوير مقاطع فيديو للاطفال خلال ممارسة أعمال شاذه وتخزينها عبر الهاتف وحاسب الي داخل منزله، وعرضها عبر "المدارك ويب" مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. و أخطرت النيابة العامة