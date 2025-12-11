محافظ الدقهلية يتفقد موقف سيارات جديلة بالمنصورة ويؤكد: متابعة مستمرة لانتظام حركة الركوب

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقف السيارات بجديلة بالمنصورة، وأكد أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط.

وحرص محافظ الدقهلية على متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في موقف سيارات الركوب بجديلة، والتأكد من انتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين.

كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وأكد أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية موقف جديلة، حرص على الاستماع إلى المواطنين، مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم.

ووجه خلال تفقده الموقف برفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية، وأكد أن إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط.

رافق المحافظ اللواء عمرو عبد الرحمن، مدير عام المواقف، وأحمد البنداري، مدير التشغيل بإدارة المواقف، ومحمد محمود، مدير إدارة مواقف حي شرق المنصورة، ومسئولي الحي.