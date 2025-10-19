قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسني: جيل التسعينيات لا يُنسى.. وتامر حسني أخويا في الفن والعروبة
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
ديني

مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل

أحمد سعيد

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2025/ 2026م، حتى 30 أكتوبر 2025م.

رابط مسابقة حفظ القرآن

وأضافت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، في منشور لها منذ قليل عبر فيسبوك، أنه على راغبي التقديم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن التسجيل عبر هذا الرابط: اضغط هنا

مسابقة حفظ القرآن

تشمل المسابقة أربعة مستويات للحفظ تبدأ من عشرة أجزاء وصولًا إلى حفظ القرآن كاملًا، مع اختبارات في التجويد والمتون، وتُجرى على مراحل تصفية متعددة حتى المرحلة النهائية بالقاهرة.

وأكد الأزهر الشريف أن المسابقة تأتي في إطار جهوده المستمرة لرعاية حفظة القرآن الكريم، وغرس القيم الدينية والوسطية في نفوس الطلاب، مشيرًا إلى أن الجوائز المالية المخصصة لها تُعد من الأكبر على مستوى المؤسسات الدينية دعمًا وتشجيعًا لحفظة كتاب الله.

الأزهر مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن حفظ القرآن رابط مسابقة حفظ القرآن مسابقة حفظ القرآن

