مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2025/ 2026م، حتى 30 أكتوبر 2025م.

رابط مسابقة حفظ القرآن

وأضافت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، في منشور لها منذ قليل عبر فيسبوك، أنه على راغبي التقديم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن التسجيل عبر هذا الرابط: اضغط هنا

مسابقة حفظ القرآن

تشمل المسابقة أربعة مستويات للحفظ تبدأ من عشرة أجزاء وصولًا إلى حفظ القرآن كاملًا، مع اختبارات في التجويد والمتون، وتُجرى على مراحل تصفية متعددة حتى المرحلة النهائية بالقاهرة.

وأكد الأزهر الشريف أن المسابقة تأتي في إطار جهوده المستمرة لرعاية حفظة القرآن الكريم، وغرس القيم الدينية والوسطية في نفوس الطلاب، مشيرًا إلى أن الجوائز المالية المخصصة لها تُعد من الأكبر على مستوى المؤسسات الدينية دعمًا وتشجيعًا لحفظة كتاب الله.