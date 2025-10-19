يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الحديث عن "النساء ناقصات عقل ودين" حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، لكنه يجب فهمه في سياقه الكامل.

معنى النساء ناقصات عقل ودين

وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الحديث يهدف إلى بيان بعض الخصائص النفسية للمرأة وفقًا لما خلقه الله سبحانه وتعالى، وليس للتقليل من شأنها.

وأشار أستاذ الحديث بجامعة الأزهر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذا المعنى بالتفصيل، موضحًا أن نقصان العقل يعني تحديد بعض الأحكام العملية مثل اعتبار شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد، ونقصان الدين يتعلق بخصوصيات مثل رفع الصلاة والصيام أثناء الحيض، وهي رحمة من الله للمرأة.

معنى حديث النساء ناقصات عقل ودين

وأكد أن هذا الحديث يصب في حفظ وكرامة المرأة وتقدير دورها في المجتمع، مشددًا على أن الإسلام كرم المرأة في شتى مراحل حياتها، من الطفولة والزواج والأمومة، وأنها شقيقة الرجل وحقوقها محفوظة.

وأضاف أن الإسلام منح المرأة المكانة والحقوق التي لم تكن متوفرة لها في الجاهلية، مؤكداً أن السنة النبوية الكريمة والسيرة النبوية تضمنت أمثلة عديدة على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر النساء ومعاملته لهن بالرحمة والعدل.

وأكد الدكتور القصبي، على أن فهم سياق الحديث ومعانيه الحقيقية يوضح احترام الإسلام للمرأة وكرامتها، وأنه لا يجب الاكتفاء بالعبارات الجزئية دون التمعن في الشرح الكامل الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم.