إحالة عدد من المتغيبين عن العمل بالمركز الصحي بشبين الكوم للشئون القانونية

اجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم بجولة تفقدية بالمركز الصحي بشبين الكوم، شملت الأقسام المختلفة ووحدات تقديم الخدمة.

وخلال الجولة، التي رافقه خلالها الدكتور محمد عبد السلام نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية و محمد يوسف مدير إدارة المتابعة الإدارية تابع وكيل الوزارة إنتظام العمل بالأقسام المختلفة وانضباط الأطقم الطبية والإدارية، واطّلع على سجلات المترددين وآليات التعامل مع الحالات الطبية، مؤكدًا ضرورة الإلتزام ببروتوكولات العلاج وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

كما شدّد على أهمية تحقيق الأنضباط داخل المنشآت الصحية وعدم التهاون في حقوق المرضى، موجّهًا بمتابعة مستمرة لآليات مكافحة العدوى وتعزيز معايير الجودة وسلامة المرضى.

وخلال المرور، قرر وكيل الوزارة إحالة عدد من المتغيبين عن العمل دون إذن للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الجولات المفاجئة لضمان انضباط العمل ورفع مستوى الأداء.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمة الصحية وتسهيل حصول المواطنين على رعاية طبية فعالة وآمنة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة ومحافظة المنوفية بالارتقاء بالخدمات الصحية على مستوى المحافظة.