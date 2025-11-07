قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا
مهشمة بالكامل.. صور سيارة إسماعيل الليثي عقب تعرضه لحادث سير مروع
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بـ جاكرتا أثناء صلاة الجمعة
نيابة عن الرئيس السيسى.. منال عوض في مؤتمر المناخ بالبرازيل: التمويل المناخي دون المستوى
مصدر أمني: خطة وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للمشاركة في تأمين انتخابات النواب
خبير تحكيمي: سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي
نواف سلام: نحن في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب الليطاني
توافد ملحوظ من أبناء الجالية المصرية في كازاخستان للتصويت في انتخابات النواب
انطلقت اليوم في الخارج.. الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتوجه إلى أبوظبي ظهر اليوم استعدادًا لنهائي البطولة

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة العين في الثانية ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، متجهة إلى العاصمة أبوظبي؛ استعدادًا لخوض نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن نصف نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ووجّه الدنماركي ييس توروپ، المدير الفني للفريق، رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي حرصت على دعم ومؤازرة اللاعبين خلال مباراة سيراميكا، مؤكدًا تطلعه للقاء الجماهير من جديد في النهائي لمواصلة الدعم والمساندة من أجل التتويج باللقب.

النادي الأهلي الاهلي الامارات كرة قدم بطولة الدوري سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

معتز البطاوى

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

تأمينات ومعاشات.. كيف استفادت العمالة غير المنتظمة من القانون الجديد؟

الدكتور محمود العوضي

الجبهة الوطنية: شراكة علم الروم توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم الافتصاد

أحمد محسن قاسم

الجيل: تجديد تصنيف القومي لحقوق الإنسان A تتويج لجهود مصر في تعزيز الحريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد