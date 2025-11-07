الأهلي يتوجه إلى أبوظبي ظهر اليوم استعدادًا لنهائي البطولة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة العين في الثانية ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، متجهة إلى العاصمة أبوظبي؛ استعدادًا لخوض نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن نصف نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ووجّه الدنماركي ييس توروپ، المدير الفني للفريق، رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي حرصت على دعم ومؤازرة اللاعبين خلال مباراة سيراميكا، مؤكدًا تطلعه للقاء الجماهير من جديد في النهائي لمواصلة الدعم والمساندة من أجل التتويج باللقب.