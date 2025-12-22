قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
ديني

رئيس جامعة الأزهر يتقبل واجب العزاء في فقيد مصر الدكتور محمد صابر عرب

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

أقامت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، واجب عزاء في فقيد مصر والأزهر الشريف المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور محمد صابر عرب، الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة وزير الثقافة الأسبق، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة وطنية وثقافية حافلة بالعطاء، قدّم خلالها إسهامات بارزة في خدمة الثقافة المصرية والعربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الواحد النبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر وزير الثقافة الأسبق، والدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، وبحضور أسرة المغفور له يتقدمهم نجله المستشار الدكتور أحمد محمد صابر عرب. 

وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عزاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعائه بالرحمة والمغفرة لفقيد مصر والأزهر الشريف، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

رئيس جامعة الأزهر يتقبل واجب العزاء في فقيد مصر وجامعة الأزهر الدكتور محمد صابر عرب

ونعى رئيس الجامعة الفقيد قائلًا: فقدت مصر وجامعة الأزهر قامة علمية وثقافية عظيمة، أثرت المشهد الثقافي والفكري بعمق وعطاء مستمر.

وأوضح رئيس الجامعة أن الفقيد كان مؤرخًا متفردًا ومعلمًا لأجيال، ومفكرًا من طراز فريد، ورجلًا آمن بدور الثقافة كقوة ناعمة قادرة على بناء الوعي وصون الهوية، وسيظل عطاؤه ومسيرته علامة مضيئة في تاريخ العمل الثقافي المصري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن فقيد كلية اللغة العربية أدار دفة وزارة الثقافة باقتدار في واحدة من أصعب فترات العمل في الوزارة ، مشيرا إلى أنه ترك إرثًا غنيًّا سيظل مصدر فخر وإلهام للأجيال الحالية والأجيال  القادمة. 

ونعى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الفقيد قائلًا: إن المغفور له -بإذن الله تعالى- كان مدرسة متفردة في الوطنية والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والأزهر الشريف. 

وأكد أن خسارتنا كبيرة في الفقيد وأن عزائنا أنه ترك لنا جهودًا كبيرة ستظل تخلد اسمه بحروف من نور، سواء خلال عمله وزيرًا في الحكومات المتعاقبة أو خلال عمله الأكاديمي في جامعة الأزهر. 

من جانبه وجه المستشار الدكتور أحمد محمد صابر عرب، نجل الفقيد، الشكر والعرفان إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإلى جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وإلى جميع نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وجميع منسوبي جامعة الأزهر في مختلف الكليات وإلى كل من قدم واجب العزاء في وفاة المغفور له الوالد الحبيب. 

وأكد نجل الفقيد أن والده -عليه رحمة الله- كان يتباهى ويتفاخر بانتمائه إلى جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال وكعبة العلم وقبلة العلماء.

وعبر نجل الفقيد عن سعادته بهذه الروح الطيبة التي يتحلى بها علماء الأزهر الشريف وتجعلنا نشعر بالفخر بانتماء الوالد الحبيب إلى هذه المؤسسة العريقة وكلية اللغة العربية بالقاهرة، القلعة الحصينة التي تعنى بالحفاظ علي اللغة العربية لغة القرآن الكريم ووعائه ولغة الوحي الإلهي.

من هو الدكتور محمد صابر عرب؟ 

ولد الدكتور محمد صابر عرب عام 1948، وكان أستاذًا لتاريخ العرب الحديث في كلية اللغة العربية بالقاهرة ، وحصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2024م، كما اختير شخصية العام الثقافية بالشارقة عام 2017م، وشغل منصب وزير الثقافة في ثلاث حكومات متعاقبة. 

وتولى الراحل رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القيمة في التاريخ والسياسة والفكر؛ منها: الحركة الوطنية في مصر 1908-1914، وحادث 4 فبراير 1942، والعلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ومدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث، وتاريخ العرب الحديث، والأحزاب المصرية 1922-1953، وأربعون عامًا على حرب السويس، ووثائق مصر في القرن العشرين، وأزمة مارس 1954 في الوثائق البريطانية، وأوراق الدكتور طه حسين، وغيرها.

وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات التاريخ في كليات اللغة العربية بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، بجانب ذلك شارك وزير الثقافة الأسبق في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والإقليمية والدولية داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم ولفيف من أعضاء هيئة التدريس في كلية اللغة العربية بالقاهرة، ومحبي الفقيد من طلاب العلم والباحثين.

جامعة الأزهر الأزهر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر يتقبل واجب العزاء في فقيد مصر الدكتور محمد صابر عرب الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

احمد حسن

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

نابولي

تشكيل نابولي أمام بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

محمود الخطيب

الأهلي يسعي لحسم ثلاث ملفات في يناير

الدحيل القطري

الدحيل القطري يخسر بثنائية من تراكتور الإيراني في أبطال آسيا

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

