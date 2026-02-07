قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

11.5 مليار دولار صادرات .. نقيب الزراعيين: جهاز مستقبل مصر يسهم في تحقيق الأمن الغذائي

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
هاني حسين

أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن  جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مؤسسة وطنية ، وخلال السنوات الماضية تم إدخال ما يقرب من 3 مليون فدان للخدمة والإنتاج الزراعي .


وقال  سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  جهاز مستقبل مصر يتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة التموين للعمل على تحقيق الأمن الغذائي لمصر"، مضيفا:" جهاز مستقبل مصر بيشتغل وفقا لمنظومة متكاملة ". 


وتابع سيد خليفة :" جهاز مستقبل مصر أسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر"، مضيفا:"  الصادرات الزراعية في نهاية 2025 بلغت 11.5 مليار دولار".


واكمل سيد خليفة :" الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بقطاع الزراعة لأنه يرتبط بالامن القومي والامن الغذائي  لمصر ".


ولفت سيد خليفة :"  الرئيس السيسي يؤكد على أهمية إيصال المعلومات الصحيحة للرأي العام في كافة القطاعات "، مضيفا:" جهاز مستقبل مصر يبذل مجهودات كبيرة للغاية". 

الزراعيين نقيب الزراعيين مستقبل مصر احمد موسى اخبار التوك شو

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ضربه بالقلم |  القبض على طالب تعدى على شاب من ذوي الهمم بسوهاج

ضربه بالقلم | القبض على طالب تعدى على شاب من ذوي الهمم في سوهاج

ارشيفية

تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التحرش بربة منزل في السلام

محكمة

الإعدام شنقا لسائق قتل شخصا لخلافات سابقة في شبرا الخيمة

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

