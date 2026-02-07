11.5 مليار دولار صادرات .. نقيب الزراعيين: جهاز مستقبل مصر يسهم في تحقيق الأمن الغذائي

أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مؤسسة وطنية ، وخلال السنوات الماضية تم إدخال ما يقرب من 3 مليون فدان للخدمة والإنتاج الزراعي .



وقال سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جهاز مستقبل مصر يتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة التموين للعمل على تحقيق الأمن الغذائي لمصر"، مضيفا:" جهاز مستقبل مصر بيشتغل وفقا لمنظومة متكاملة ".



وتابع سيد خليفة :" جهاز مستقبل مصر أسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر"، مضيفا:" الصادرات الزراعية في نهاية 2025 بلغت 11.5 مليار دولار".



واكمل سيد خليفة :" الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بقطاع الزراعة لأنه يرتبط بالامن القومي والامن الغذائي لمصر ".



ولفت سيد خليفة :" الرئيس السيسي يؤكد على أهمية إيصال المعلومات الصحيحة للرأي العام في كافة القطاعات "، مضيفا:" جهاز مستقبل مصر يبذل مجهودات كبيرة للغاية".