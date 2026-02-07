كبير مستشاري ترامب : واشنطن تتحرك لضمان انتقال شامل وهدنة إنسانية في السودان

قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية، إن الجهود المشتركة تتركز على ضمان الانتقال نحو حكم شامل في السودان، في إطار المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة الحالية.

التوصل إلى هدنة إنسانية

وأوضح بولس، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن الإدارة الأمريكية تعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، بما يسمح بإيصال المساعدات للمتضررين وتخفيف معاناة المدنيين.

احترام القانون الدولي الإنساني

وأكد أن واشنطن تدين الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية في ولاية كردفان، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في المجال الإغاثي.