الأهلي يخوض مرانه الرئيسي مساء اليوم استعدادًا لنهائي السوبر المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم في العاصمة أبوظبي؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي إلى أبوظبي، استعدادًا لخوض الفريق لنهائي البطولة.

وأكد الدنماركي ييس توروپ، المدير الفني للفريق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، ونجح في حسم التأهل عن جدارة بعد سيطرته على مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء، باستثناء الدقائق الأخيرة التي شهدت بعض الخطورة من المنافس.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي جاء من القاهرة بهدف واضح، وهو الفوز باللقب وإسعاد جماهيره التي لا تتوقف عن الدعم والمساندة.