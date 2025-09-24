قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وتر حساس 2 يدخل قائمة الاعلي مشاهدة في مصر .. تفاصيل

أحمد البهى

تمكن مسلسل وتر حساس2 ، من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي. 

واحتل مسلسل وتر حساس المركز الثاني من اصل 10 مراكز ، للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر. 

يذكر أن مسلسل وتر حساس 2  بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، محمد علاء ، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.

وكانت الفنانة غادة عادل قد انضمن بشخصية جديدة ضمن أحداث الجزء الثاني من وتر حساس، فيما غابت صبا مبارك عن العمل. 

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

أرشيفي

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة

ترامب وزيلينسكي

زيلينسكي يبدي تفاؤله بإمكانية نجاح ترامب في تغيير موقف الصين من الحرب

الرئيس الكولومبي

الرئيس الكولومبي يدعو إلى إجراء تحقيق جنائي ضد ترامب

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

