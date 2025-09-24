وتر حساس 2 يدخل قائمة الاعلي مشاهدة في مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل وتر حساس2 ، من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي.

واحتل مسلسل وتر حساس المركز الثاني من اصل 10 مراكز ، للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر.

يذكر أن مسلسل وتر حساس 2 بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، محمد علاء ، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.

وكانت الفنانة غادة عادل قد انضمن بشخصية جديدة ضمن أحداث الجزء الثاني من وتر حساس، فيما غابت صبا مبارك عن العمل.