بعد غياب 5 سنوات.. ياسر فرج يعود إلى الدراما في وتر حساس 2

أعلن الفنان ياسر فرج عن عودته للدراما بعد غياب 5 سنوات خلال مسلسل وتر حساس الجزء الثاني.

وأعلن ياسر فرج خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله ، اول يوم تصوير في مسلسل وتر حساس 2 ، بفضل دعواتكم وكلامك الجميل ، ربنا كرمني بدور هيرجعني تاني ان شاء الله".



يذكر أن كشف الفنان ياسر فرج، عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة ٥ سنوات، معلنًا عن رغبته في استئناف نشاطه الفني مجددًا.

وكتب ياسر فرج عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "فيلم يستحق المشاهدة، بشكركم جداً علي البوست الجميل ده ، وسعيد ان فيه كتير شافو مسلسل اهل الدنيا وفاكرينه مع انه من وقت طويل جداً ، وبشكر كلي اللي علق علي البوست إيجابي او سلبي مش مشكله اتمني ارجع تاني ، وهرجع ان شاء اللّٰه ، أنا اختفيت حوالي خمس سنين بسبب مرض زوجتي اللّٰه يرحمها (مش كرونا )



وانشغالي مع اولادي في الظروف الصعبة دي ، ويمكن ده اللي بعدني جداً عن شغلي ،وأصبح الرجوع مش سهل ، لكن راجع باذن اللّٰه".

يذكر أن مسلسل وتر حساس 2 بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، محمد علاء ، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.