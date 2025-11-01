رسميًا.. انطلاق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة وملوك ورؤساء دول العالم

انطلقت رسميًا فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز الأحداث الثقافية في العالم، وذلك عقب التقاط الصورة التذكارية الرسمية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة وملوك ورؤساء دول العالم المشاركين في هذا الحدث التاريخي.

منظمات ثقافية وتراثية دولية

ويشهد الحفل حضورًا دوليًا واسعًا يعكس المكانة المرموقة لمصر على الساحة العالمية، بمشاركة 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات ثقافية وتراثية دولية.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة الحفاظ على التراث الإنساني، حيث يمثل أكبر صرح أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة توثّق تاريخ مصر الممتد عبر سبعة آلاف عام.

ويقع المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة، ليشكل معلمًا عالميًا يجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر، ويعكس جهود الدولة المصرية في إبراز هويتها الحضارية وتقديمها للعالم في أبهى صورة.