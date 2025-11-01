الرئيس السيسي: مصر أول دولة عرفت الحضارة.. واليوم نكتب صفحة جديدة في التاريخ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت أول دولة عرفت الحضارة، وأن مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض قاطبة بما قدمته من منجزات إنسانية وفكرية وفنية خالدة، موضحًا أن الحضارة انطلقت من ضفاف نهر النيل لتنير العالم وتكتب أولى صفحات التاريخ الإنساني.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إن هذا اليوم يمثل لحظة تاريخية فارقة، مشيرًا إلى أن مصر "وهي تحتفل بافتتاح هذا الصرح العظيم، تكتب صفحة جديدة في سجل التاريخ الإنساني"، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل هو شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري الذي شيّد الأهرام، ونقش على الجدران، وخلّد على مر العصور روح الإبداع والتحدي التي ميّزت المصريين منذ فجر التاريخ.

وأضاف الرئيس أن افتتاح المتحف يعكس إرادة المصريين في الحفاظ على تراثهم العظيم، ونقله إلى الأجيال القادمة والعالم أجمع بصورة تليق بمكانة مصر، التي كانت وستظل منارة للحضارة والعلم والفن والثقافة.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مراحل التاريخ المصري القديم، من أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.