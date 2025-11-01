خالد أبو بكر: الافتتاح يوم تاريخي.. ومصر تعيش لحظة "بهجة وطنية"

أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا ضخمًا من إنجازات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث التاريخي يُجسّد قدرة الدولة المصرية على تحويل الحلم إلى حقيقة تليق بعظمة حضارتها ومكانتها بين الأمم.

البهجة الوطنية

وقال أبو بكر وقال أبو بكر، خلال تغطية خاصة لحفل افتتاح المتحف الكبير، على قناة النهار، “نحن أمام حالة من البهجة الوطنية يعيشها الشارع المصري بكل فئاته، فالافتتاح ليس مجرد حدث ثقافي أو سياحي، بل هو يوم تاريخي يعيد إلى المصريين شعور الفخر والانتماء، ويؤكد أن مصر قادرة على الإبداع والتنظيم والريادة في كل المجالات”.

وأضاف أن قوة مصر الناعمة هي كنز كبير يجب الحفاظ عليه وتنميته، لأنها تمثل أحد أعمدة قوتها الإقليمية والدولية.

وفي تعليقه على الصورة التذكارية لرعاة المتحف المصري الكبير، أوضح أبو بكر أنها "تحمل رسالة واضحة من الدولة المصرية إلى القطاع الخاص".