خالد أبو بكر: المتحف الكبير إنجاز حضاري يحمل أبعادا ثقافية واقتصادية ضخمة

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر بالاحتفالية العالمية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن الحدث لا يمثل مجرد فعالية ثقافية أو سياحية فحسب، بل يعد إنجازًا ثقافيًا وحضاريًا واقتصاديًا يعكس قوة واستقرار الدولة المصرية في ظل ما تشهده من نهضة شاملة في مختلف المجالات.

استضافة الفعاليات الكبرى

وقال أبو بكر، خلال تغطية خاصة لحفل افتتاح المتحف الكبير، على قناة النهار، إن تنظيم هذا الحدث التاريخي بهذا المستوى المبهر من الاحترافية، وبمشاركة 79 وفداً رسمياً من بينها 40 وفداً يتقدمها ملوك ورؤساء دول وحكومات، يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى بما يليق بعراقتها وتاريخها العريق.

وأشار إلى أن المتحف يقدم للعالم أكبر عرض متكامل لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في مكان واحد للمرة الأولى في التاريخ، ما يجعله صرحاً فريداً لا مثيل له من حيث القيمة الأثرية والعلمية.



وأوضح الإعلامي والمحامي الدولي أن الجدوى الاقتصادية للمتحف ضخمة للغاية، إذ يمثل المشروع نقطة جذب سياحي واستثماري غير مسبوقة، تساهم في تحريك قطاعات السياحة والفنادق والنقل والخدمات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الوطني عبر زيادة معدلات الزيارة وتدفق العملة الأجنبية.



وأشار أبو بكر إلى أن هذا الإنجاز لم يأتِ مصادفة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية وقيادتها السياسية، التي وضعت الاستثمار في الثقافة والتراث ضمن أولويات التنمية المستدامة، تأكيداً على أن القوة الناعمة لمصر هي أحد أعمدة قوتها الإقليمية والدولية، مشددًا :"المتحف المصري الكبير حدث عالمي بكل المقاييس".