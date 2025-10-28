إحنا بلد قوية .. خالد أبو بكر: مصر مرحتش القمة المصرية الأوروبية عشان تستلف

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية في بروكسل والاتفاقيات التي تم توقيعها هناك .



وقال خالد ابو بكر في برنامجه آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" القمة المصرية الأوروبية كانت استثنائية ولم تحدث مع اي دولة خارج الاتحاد الأوروبي من قبل ".



وتابع خالد أبو بكر :" مصر مرحتش القمة المصرية الأوروبية عشان تستلف لكن تم توقيع اتفاقيات وتمويلات ميسرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي ".

وأكمل خالد أبو بكر :" مصر دولة قوية يحترمها الاخرين ومصر دولة لا تعتدي ولا تتدخل في شؤون غيرها وتساعد أوروبا في ملف منع وصول الهجرة غير الشرعية ".

ولفت خالد ابو بكر :" مصر دولة لها رصيد لدى دول الاتحاد الاوروبي ومصر في عهد السيسي وسعت شراكتها الاستراتيجية مع امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ".