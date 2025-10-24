قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
تامر حبيب لـ صدى البلد : ربنا يسعد منة شلبي وأحمد الجنايني أنا أبو العروسة
الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات
زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك
عضو بجمعية رجال الأعمال: القمة المصرية الأوروبية إنجاز اقتصادي وسياسي جديد للرئيس

نيفين عبد الخالق
نيفين عبد الخالق
ولاء عبد الكريم

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أمين مساعد أمانة التراث بحزب الجبهة الوطنية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان الأوروبي وإنعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل حدثًا تاريخيًا وانجاز اقتصادي وسياسي جديد للرئيس السيسي حيث تعكس التحول الاستراتيجي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومدى حرص القيادة السياسية على تنويع مصادر الاستثمار.

وقالت "عبد الخالق"، إن هذه الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس مصري، تعكس عمق الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

 كما أن القمة المصرية الأوروبية الأولى، تُعد محطة جديدة ومهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، تأكيدًا على مكانة مصر كمحور اقتصادي واستثماري رئيسي في المنطقة، لما تتضمنه من فرص للتعاون الاقتصادي والاستثمار والتعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والتكنولوجيا، إلي جانب توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتكنولوجي. 

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بانضمام مصر لبرنامج هورايزون أوروبا، وهو برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، لدعم المشاريع التي تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

أوضحت أن هذه المشاركة تتيح للباحثين والمؤسسات المصرية المشاركة الكاملة في البرنامج، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعرفة والوصول إلى البنية التحتية البحثية الأوروبية. 

أشارت إلي أن مصر أصبحت ثاني دولة أفريقية تنضم للبرنامج بعد تونس، وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي ومصر في أكتوبر 2025، وذلك بعد انتهاء المفاوضات في أبريل 2025. 

أوضحت أن حجم ميزانية البرنامج يبلغ 93.5 مليار يورو للفترة 2021-2027، وهو أكبر برنامج تمويل بحثي وابتكاري في الاتحاد الأوروبي، يمكن الباحثين والمؤسسات المصرية من قيادة المشاريع والاستفادة من الشراكات العلمية عبر الأكاديمية والصناعة والمجتمع المدني. 

ولفتت إلي أن أهداف البرنامج، دعم أوروبا لجهود التصدي لتغير المناخ، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. 
 
وأكدت رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه الشراكة تعزز الروابط العلمية بين مصر والاتحاد الأوروبى ،وتدعم خطة الابتكار الوطنية المصرية.

