قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حازم المنوفي: زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي تعزز مكانة مصر التجارية

المنوفي
المنوفي
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاتحاد الأوروبي تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس قوة العلاقات المصرية الأوروبية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وقال المنوفي في بيان له اليوم،  إن الزيارة تأتي في توقيت دقيق يشهد تحولات كبيرة في أسواق الغذاء العالمية، ما يجعل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عاملًا أساسيًا في دعم استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية سيكون من أبرز المستفيدين من نتائج هذه الزيارة، حيث من المتوقع أن تسهم المباحثات الثنائية في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل القارة الأوروبية، خاصة في دول أوروبا الشرقية والشمالية التي تبدي اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات المصرية نظرًا لجودتها العالية واستقرار توريدها.

وأوضح المنوفي أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تشمل حاليًا منتجات مثل الحمضيات، والعنب، والفراولة، والبطاطس، والتمور، والمجمدات، والمأكولات المصنعة والمحفوظة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في ظل التسهيلات التجارية التي يجري العمل على تطويرها.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير مباشر على قطاع المواد الغذائية في مصر، سواء من حيث تعزيز قدرات الإنتاج المحلي أو توسيع نطاق الصادرات، موضحًا أن الانفتاح على الأسواق الأوروبية سيشجع المصانع المصرية على رفع مستويات الجودة وتطبيق المواصفات الأوروبية في التصنيع والتعبئة والتغليف، مما يسهم في رفع التنافسية الدولية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن توسيع الشراكات الاستثمارية مع الشركات الأوروبية سيساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري، خصوصًا في مجالات التعبئة الذكية، وسلاسل التبريد، وإدارة المخزون الغذائي، وهي عوامل حيوية لتحسين كفاءة الإنتاج وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

كما أوضح أن التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي سيسهم في تعزيز استدامة قطاع المواد الغذائية عبر دعم برامج التدريب الفني للعاملين في هذا المجال، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في الصناعات التحويلية الزراعية، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الصناعي والغذائي في مصر.

وشدّد المنوفي على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من المنتجات الغذائية الأساسية، بالتوازي مع التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية للصادرات يمثل ضمانة حقيقية لاستدامة قطاع الغذاء وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح أن الواردات الأوروبية إلى السوق المصري تتركز في منتجات الألبان، واللحوم المصنعة، والحبوب، والشيكولاتة، والمواد الخام الغذائية، وهو ما يعزز فرص التكامل التجاري بين الجانبين ويدعم الشراكة الاقتصادية المتبادلة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي إلى الاتحاد الأوروبي تعكس رؤية مصر الحديثة القائمة على الشراكة والانفتاح الاقتصادي، وأن مجتمع رجال الأعمال المصري يتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

شعبة المواد الغذائية مصر والاتحاد الأوروبي مال واعمال قطاع الصناعات الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الأوروبية التعاون الاقتقصادي والتجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

صورهم على الأنترنت.. القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنوفية عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة كفر الشيخ عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر الغربية بالنواب عن النظام الفردي

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

المزيد