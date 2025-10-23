حازم المنوفي: زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي تعزز مكانة مصر التجارية

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاتحاد الأوروبي تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس قوة العلاقات المصرية الأوروبية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وقال المنوفي في بيان له اليوم، إن الزيارة تأتي في توقيت دقيق يشهد تحولات كبيرة في أسواق الغذاء العالمية، ما يجعل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عاملًا أساسيًا في دعم استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية سيكون من أبرز المستفيدين من نتائج هذه الزيارة، حيث من المتوقع أن تسهم المباحثات الثنائية في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل القارة الأوروبية، خاصة في دول أوروبا الشرقية والشمالية التي تبدي اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات المصرية نظرًا لجودتها العالية واستقرار توريدها.

وأوضح المنوفي أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تشمل حاليًا منتجات مثل الحمضيات، والعنب، والفراولة، والبطاطس، والتمور، والمجمدات، والمأكولات المصنعة والمحفوظة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في ظل التسهيلات التجارية التي يجري العمل على تطويرها.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير مباشر على قطاع المواد الغذائية في مصر، سواء من حيث تعزيز قدرات الإنتاج المحلي أو توسيع نطاق الصادرات، موضحًا أن الانفتاح على الأسواق الأوروبية سيشجع المصانع المصرية على رفع مستويات الجودة وتطبيق المواصفات الأوروبية في التصنيع والتعبئة والتغليف، مما يسهم في رفع التنافسية الدولية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن توسيع الشراكات الاستثمارية مع الشركات الأوروبية سيساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري، خصوصًا في مجالات التعبئة الذكية، وسلاسل التبريد، وإدارة المخزون الغذائي، وهي عوامل حيوية لتحسين كفاءة الإنتاج وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

كما أوضح أن التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي سيسهم في تعزيز استدامة قطاع المواد الغذائية عبر دعم برامج التدريب الفني للعاملين في هذا المجال، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في الصناعات التحويلية الزراعية، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الصناعي والغذائي في مصر.

وشدّد المنوفي على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من المنتجات الغذائية الأساسية، بالتوازي مع التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية للصادرات يمثل ضمانة حقيقية لاستدامة قطاع الغذاء وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح أن الواردات الأوروبية إلى السوق المصري تتركز في منتجات الألبان، واللحوم المصنعة، والحبوب، والشيكولاتة، والمواد الخام الغذائية، وهو ما يعزز فرص التكامل التجاري بين الجانبين ويدعم الشراكة الاقتصادية المتبادلة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي إلى الاتحاد الأوروبي تعكس رؤية مصر الحديثة القائمة على الشراكة والانفتاح الاقتصادي، وأن مجتمع رجال الأعمال المصري يتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.