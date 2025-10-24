خبير: زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل تعزز مكانة مصر.. وتبطل مزاعم الإخوان

قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل لعقد القمة المصرية الأوروبية يعد حدثًا بارزًا وذو أهمية استراتيجية يعزز مكانة مصر دوليا خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في القاهرة بحضور رؤساء وزعماء العالم.

وأوضح شعبان، أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتنامية التي تحتلها مصر على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن قمة بروكسل تعد إطارًا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الأوروبية الكبرى، مما يعكس التوافق بين مصر والاتحاد الأوروبي في القضايا العربية والشرق أوسطية.

زيارة السيسي إلى بروكسل

وتابع: “تأتي هذه القمة جاءت أيضا في وقت حساس، حيث تحقق مصر العديد من النجاحات على الساحة الدولية، مما يساهم في تعزيز دورها كمركز استراتيجي في المنطقة، كما تدحض مزاعم الإخوان وأبواقهم في الخارج، حيث سعت الجماعة وإعلاميها إلى تشويه صورة مصر إلا أن الدولة المصرية حققت العديد من الانتصارات الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة وأخرست أفواه الإخوان وتابعيهم”.

ونوه الخبير السياسي، بأن القمة الحالية تتميز بأجندة شاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشددا على أن القمة تعكس دور مصر المحوري في الشرق الأوسط وقدرتها على التأثير في قضايا الإقليم، حيث تشير الأبعاد الاقتصادية للقمة إلى الاهتمام الأوروبي المتزايد بمصر، خاصةً بسبب موقعها الاستراتيجي والنمو الاقتصادي المستمر.

واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالتأكيد أن مصر تلعب دورًا محوريًا كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على أسواق الغاز في أوروبا، حيث تشهد مصر زيادة في استقطاب المستثمرين الأوروبيين والعرب، خاصة في المناطق الصناعية مثل قناة السويس، لذا تساهم شراكات مصر الاستراتيجية مع دول مثل فرنسا وقبرص واليونان في تعزيز مكانتها كمركز تجاري واستثماري جذاب في المنطقة.