الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي وميتسولا يعكس متانة العلاقات المصرية الأوروبية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب الصافي عبد العال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بنتائج القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن القمة تمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعكس المكانة الإقليمية والدولية المتزايدة التي تحظى بها مصر بقيادة الرئيس السيسي.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، جاء ليؤكد احترام وتقدير مؤسسات الاتحاد الأوروبي للسياسة المصرية المتزنة، ولدور القاهرة المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، وخاصة في ملف وقف الحرب في غزة، والذي أكد الأوروبيون أنه ما كان ليتحقق دون جهود مصر الدبلوماسية والإنسانية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأكيد الجانبين على توفير فرص للعمالة المصرية الماهرة وتيسير مسارات الدراسة والتدريب في أوروبا يمثل ترجمة حقيقية لمبدأ الشراكة المتكافئة التي تقوم على التنمية والتعاون وليس المساعدات، مشيراً إلى أن العمالة المصرية أثبتت كفاءتها العالية في الأسواق الأوروبية والعربية، ما يجعل من مصر شريكاً موثوقاً في تلبية احتياجات أوروبا من الأيدي العاملة المؤهلة.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن إشادة البرلمان الأوروبي بسياسات مصر الحكيمة ونجاحها في وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016 تؤكد أن القاهرة أصبحت نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الأمن الإنساني والتنمية الاقتصادية، وهو ما يعزز موقعها كركيزة أساسية للاستقرار في منطقة المتوسط.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أهمية تفعيل قنوات الحوار البرلماني بين مجلسي النواب والشيوخ في مصر والبرلمان الأوروبي، بما يدعم التنسيق السياسي ويخدم المصالح المشتركة، معتبراً أن القمة المصرية الأوروبية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الشاملة التي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الجانبين.

القمة المصرية الأوروبية القمة المصرية الأوروبية الأولى السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب

