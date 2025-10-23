قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
شاهد .. نص رسالة الرئيس السيسي في سجل كبار زوار البرلمان الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية وضعت أسس شراكة حقيقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية جاءت معبرة عن رؤية مصر الواعية لحجم التحديات الدولية والإقليمية، ومؤكدة في الوقت نفسه على أهمية التعاون المشترك لمواجهة الأزمات العالمية بعيدًا عن سياسات الهيمنة أو المصالح الضيقة.

وأوضح البديوي أن الرئيس السيسي تناول في كلمته قضايا الأمن والطاقة والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بواقعية ومسؤولية، مشيرًا إلى أن طرح مصر يعكس دورها القيادي في الدعوة إلى التنمية المستدامة وحماية الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن القمة تمثل مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأوروبية، حيث أكدت على احترام متبادل وشراكة تقوم على المصالح المشتركة، وهو ما يعزز مكانة مصر كطرف أساسي في صياغة الحلول لقضايا الشرق الأوسط ودول المتوسط.

وأشار الأمين المساعد إلى أن ما حققته الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي في السنوات الأخيرة أسس لسياسة خارجية متوازنة تحظى بتقدير المجتمع الدولي، مؤكدًا أن مشاركة مصر في القمة بهذا الحضور القوي تُجسد مكانتها كصوت عاقل ومسؤول في عالم يموج بالأزمات.

القمة المصرية الأوروبية السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

تعرف علي رسالة محمود الخطيب للجمعية العمومية للأهلي

البنك الاهلي

البنك الأهلي يبدأ استعداداته للزمالك في الدوري

ميسي

ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028 ويقود حملة الترويج لملعب النادي الجديد

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

المزيد