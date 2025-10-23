مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية وضعت أسس شراكة حقيقية

قال المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية جاءت معبرة عن رؤية مصر الواعية لحجم التحديات الدولية والإقليمية، ومؤكدة في الوقت نفسه على أهمية التعاون المشترك لمواجهة الأزمات العالمية بعيدًا عن سياسات الهيمنة أو المصالح الضيقة.

وأوضح البديوي أن الرئيس السيسي تناول في كلمته قضايا الأمن والطاقة والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بواقعية ومسؤولية، مشيرًا إلى أن طرح مصر يعكس دورها القيادي في الدعوة إلى التنمية المستدامة وحماية الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن القمة تمثل مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأوروبية، حيث أكدت على احترام متبادل وشراكة تقوم على المصالح المشتركة، وهو ما يعزز مكانة مصر كطرف أساسي في صياغة الحلول لقضايا الشرق الأوسط ودول المتوسط.

وأشار الأمين المساعد إلى أن ما حققته الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي في السنوات الأخيرة أسس لسياسة خارجية متوازنة تحظى بتقدير المجتمع الدولي، مؤكدًا أن مشاركة مصر في القمة بهذا الحضور القوي تُجسد مكانتها كصوت عاقل ومسؤول في عالم يموج بالأزمات.