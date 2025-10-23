حزب الحرية مشيدًا بالاستقبال الحافل للرئيس السيسي ببروكسل: يعكس مكانة مصر الكبيرة

أشاد أحمد خالد الحسيني، أمين أمانة الشئون البرلمانية بحزب الحرية، بالاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكداً أن ذلك الاستقبال يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، والدور المحوري الذي يلعبه الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الحسيني، في تصريحات صحفية له، أن القمة المصرية الأوروبية تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة التي تفرض مزيدًا من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية إلى أن ذكر اسم مصر في المحافل الدولية، بهذه القوة وهذا الاحترام، هو انعكاس لسياسات داخلية ناجحة، ومكانة إقليمية ودولية تستحق الفخر، مشيدًا بما حققته الدولة المصرية من خطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على التعاون والانفتاح.

واختتم الحسيني بيانه بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية تمثل رسالة واضحة بأن مصر شريك أساسي في صياغة مستقبل المنطقة، وأنها ماضية في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الشعب المصري ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.