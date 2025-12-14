قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
تباين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-12-2025
مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. زيمبابوي أولًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. منى زكي تتفوق على الجميع وأحمد حاتم يغيب عن القمة

منى زكي
منى زكي
أحمد إبراهيم

تنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس، الخميس ، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

 فيلم الست

حقق فيلم الست، إيرادات عالية في ثاني أيام عرضه بالسينمات المصرية، ليلة أمس ، حيث حصد الفيلم ايرادات وصلت إلي 1.018.942 جنيه.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

ولنا في الخيال حب 

حقق فيلم ولنا في الخيال حب  من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد ، ايرادات بلغت 1.060.839 جنيه. 

السلم والثعبان 2 

حقق فيلم السلم والثعبان 2 إيرادات وصلت الي 926.929 جنيه 

يقوم  بيطولة الجزء الثاني  كل من عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، و ماجد المصري، وفدوى عابد. 

السادة الأفاضل  

حقق فيلم “السادة الأفاضل” إيرادات وصلت إلى 459.367 جنيه. 

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. 

ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي. 

فيها إيه يعنى؟!

تمكن فيلم “فيها إيه يعني؟” من تحقيق إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 100.165 جنيه.

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا توجد سن معينة للحب، من خلال قصة محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

أوسكار

حقق فيلم “أوسكار” إيرادات وصلت إلى 89.989 جنيه.

“أوسكار - عودة الماموث” هو إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني ”محمد الشريف"  وتريند "محمد طنطاوي"، وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

قصر الباشا 

وحقق فيلم "قصر الباشا" إيرادات ليلة أمس ، وصلت إلى 40.910 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا التي تظهر لأول مرة في عمل مصري، إلى جانب الفنان الشاب هيثم زيدان.

وتدور أحداث "قصر الباشا" حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة التي تكشف عن أسرار وشخصيات متعددة، في أجواء تجمع بين الغموض والإثارة.

فيلم الست فيلم السادة الأفاضل فيلم قصر الباشا فيلم أوسكار فيلم السلم والتعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

هجوم سيدني

عضو التجمع اليساري الأسترالي: هجوم سيدني الأول من نوعه

أرشيفية

لو عندك هذه الأعراض.. أهم الإجراءات الوقائية لتجنب العدوى بالإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء الأسترالي

رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي "مروع"

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد