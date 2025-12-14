طيبة تاني لأ.. أحمد سعد ينتظر طرح أحدث أغانيه من فيلم طلقني اليوم

ينتظر الفنان أحمد سعد، طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم طيبة تاني لأ، من فيلم طلقني لـ الفنان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وذلك في السادسة مساء اليوم الأحد.

ويشترك مع أحمد سعد في غناء طيبة تاني لأ، الفنان كريم محمود عبد العزيز، بطل فيلم طلقني.

فيلم طلقني

كان الفنان كريم محمود عبدالعزيز ، قد طرح البوستر الدعائي لفيلم “طلقني” رفقة الفنانة دينا الشربيني ، الذى من المقرر طرحه ٢٤ ديسمبر المقبل.

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

أغاني أحمد سعد

يذكر أن الفنان أحمد سعد، تألقه الفني طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.