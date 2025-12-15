عصام خليل يطالب بتشديد القوانين لحماية الأطفال في المدارس والمؤسسات التعليمية

دعا الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، إلى مناقشة عامة داخل المجلس بشأن تعزيز حماية الأطفال في المدارس وجميع المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار جهود مكافحة أي اعتداء على الأطفال وضمان سلامتهم.

وأوضح خليل، خلال مداخلة ببرنامج “استديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن التشريعات المطروحة لا تقتصر على المدارس فقط، بل تشمل أي مؤسسة يتواجد فيها أطفال، مشددًا على ضرورة وضع معايير دقيقة قبل منح أي ترخيص للمدارس، مثل تركيب كاميرات مراقبة في جميع أركان المدرسة وإجراء فحوص دقيقة لجميع العاملين بها.

وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة لتشديد العقوبات على من يعتدي على الأطفال، بحيث تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الإعدام، لضمان محاسبة الجناة وردع أي محاولات للاعتداء على الأطفال.

وأكد خليل أن هذه الإجراءات التشريعية تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة للأطفال في كل الأماكن التي يتواجدون فيها، مشددًا على أهمية تطبيق العقوبات بشكل صارم لضمان ردع المعتدين وحماية حقوق الأطفال بشكل كامل.