كريم العمدة: القمة المصرية الأوروبية تمهد لجيل جديد من المبتكرين

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن القمة المصرية الأوروبية شهدت مناقشة العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الاتفاقية الخاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذا النوع من الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو بناء مستقبل اقتصادي وتكنولوجي متطور لمصر.

الاقتصاد والسياسات الاقتصادية

وأوضح “العمدة” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الخلاصة” والمذاع عبر قناة المحور أن الحديث في القمة لم يقتصر فقط على الاقتصاد والسياسات الاقتصادية، بل امتد إلى قضايا التعليم ومخرجاته والأبحاث العلمية، باعتبارها الركائز الأساسية لتطوير القدرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

دعم البحث العلمي

وأشار إلى أن مصر تحتاج في المرحلة المقبلة إلى جيل جديد من المهندسين والفنيين والعلماء وشباب المبتكرين، مؤكدًا أن مثل هذه الاتفاقيات ستسهم في إعداد هذا الجيل من خلال دعم البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم الفني والهندسي.

امتلاك بنية تكنولوجية قوية

واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى منظومة متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب امتلاك بنية تكنولوجية قوية، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية لتصبح شريكًا صناعيًا وتكنولوجيًا فاعلًا على المستوى الإقليمي والدولي.