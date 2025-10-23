دور الذكاء الاصطناعي في تسجيل القطع الأثرية.. عميد آثار القاهرة يجيب

قال الدكتور محسن محمد صالح، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه بالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الآثار بشكل عام فهو علم جديد وتساهم فيه جامعة القاهرة وكلية الآثار بدور كبير.

وأضاف محسن محمد صالح، في لقاء على هامش مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، أننا سنبدأ نتحدث عن أبسط قواعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال توثيق الآثار والتسجيل الأثري للقطع الأثرية بدلا من الطرق التقليدية القديمة المتبعة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تسجيل القطع الأثرية كانت تستخدم بطرق تقليدية مثل عمليات الرسم والوصف والتصوير، أما الذكاء الاصطناعي الآن مكننا من تسجيل القطع الأثرية بأسلوب ثلاثي الأبعاد تمكنا من خلاله على تحديد سمات وصفات هذه القطع بشكل كان يصعب فعله بالطرق التقليدية.

