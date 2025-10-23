مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي دخل كل المجالات وعلينا فهم مخاطره.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبدالله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن كل التقدم التكنولوجي هو يعتبر تحدي، وقمة التحدي هو وصولنا إلى مرحلة يمكن أن يفقد الإنسان على جزء كبير من حياته ومراقب من كل أنحاء الدنيا وغير قادر على فهم أمور كثيرة معقدة في العالم التكنولوجي.

وأضاف زايد، في كلمته على هامش مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يستخدم في كل مجالات الحياة في الطب وحتى القراءة والبحث وكل المجالات.

وأشار إلى أنه لذلك مهم جدا أن ندخل إلى هذه المرحلة ونحن على وعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي وفوائد الذكاء الاصطناعي والمجالات التي يمكن الاستفادة منه فيها.