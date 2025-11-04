أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء بلجيكا وهولندا يجرون هم وأسرهم على كورنيش النيل في الصباح الباكر في منتهى الأمان.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه الشخصيات لا تفعل ذلك في أي مكان آخر، لأن الناس بتيجي هنا مبسوطة بجد في مصر.

وأضاف أحمد موسى ، أن جميع مقتنيات الملك توت عنخ آمون معروضة في المتحف المصري الكبير، والناس منبهرة، وأيضًا بطريقة العرض، مؤكدًا: «عملنا حاجة مفيش حد يقدر يقلدنا».

وأوضح أن أحدًا لا يمكنه تقليد مصر، حتى لو بنوا متحفًا، فسيعرضون كام قطعة؟ وبكام؟ وسيعرضون حضارة مين؟ لكن نحن عندنا 100 ألف قطعة بتاعتنا وحضارتنا، والنهارده البداية وأول تحرك.