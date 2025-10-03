بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج

أفاد مكتب وزير الدفاع البلجيكي، بأنه تم رصد 15 طائرة مسيرة فجر الجمعة فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج.



وفي وقت سابق، صرح وزير دفاع بلجيكا بأنه يتم التحقيق نحقق في تحليق مسيرات مساء الخميس فوق منطقة عسكرية قرب الحدود الألمانية.



ونقلت قناة “في آر تي” عن وزير الدفاع البلجيكي، أن المسيرات التي رصدناها قد تكون مرتبطة بروسيا كتهديد هجين لإثارة الاضطرابات.

وأضاف الوزير البلجيكي، أنه لا يوجد حاليا أي دليل ملموس على علاقة المسيرات بموسكو ونحقق في الأمر.

وفي سياق أخر؛ أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي بعد اعتراض إسرائيل لسفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية ومئات النشطاء.

كما أكد بريفو على وجود 7 مواطنين بلجيكيين بين المحتجزين الذين اقتيدوا إلى ميناء أسدود، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على توفير المساعدة القنصلية لهم وتأمين عودتهم سريعاً.

كما شدد الوزير على أن ما جرى "مصدر قلق بالغ"، محذراً إسرائيل من محاولة تصوير النشطاء البلجيكيين كإرهابيين، وداعياً المشاركين في سفينة "مادلين" إلى توخي الحذر.