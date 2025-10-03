بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن بلجيكا، قالت إن هناك 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد.

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية اعتقال دولة الاحتلال لعدد من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.

وانتقد وزير الخارجية البلجيكي، اعتراض إسرائيل لناشطين مؤيدين للفلسطينيين على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة، ووصفه بأنه "غير مقبول"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال بريفو للنواب في بروكسل: "إن طريقة الصعود إلى السفينة وموقعها في المياه الدولية أمر غير مقبول، ولهذا السبب استدعيت السفير".