بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بسبب أسطول الصمود العالمي

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، يوم الخميس استدعاء السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية اعتقال دولة الاحتلال لعدد من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.

وانتقد وزير الخارجية البلجيكي، اعتراض إسرائيل لناشطين مؤيدين للفلسطينيين على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة، ووصفه بأنه "غير مقبول"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال بريفو للنواب في بروكسل: "إن طريقة الصعود إلى السفينة وموقعها في المياه الدولية أمر غير مقبول، ولهذا السبب استدعيت السفير".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود معربة عن تواصلها مع عائلات بريطانيين مشاركين.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء ترحيل ركاب أسطول الصمود المتجه إلى غزة إلى دولة الاحتلال لبدء إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال.

وكان أسطول الصمود الدولي كشف عن أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتدت على أكثر من 44 سفينة واعتقلت نشطاء كانوا على متنها، مشيرًا إلي أن نحو 30 قاربًا آخرين مازالت تبحر على بعد 46 ميلًا من سواحل غزة.