المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
أول تعليق من ملك بريطانيا على حادث الطعن في «كنيس يهودي» بمانشستر | ماذا قال؟

ملك بريطانيا
ملك بريطانيا
محمود نوفل

أعرب ملك بريطانيا  تشارلز الثالث عن صدمته هو وزوجته جراء حادث الطعن في مدينة مانشستر، حيث قال: "صدمت أنا وزوجتي وحزنّا بشدة بسبب الهجوم المروّع في مانشستر، لا سيما في مثل هذا اليوم المهم للمجتمع اليهودي".

وأضاف ملك بريطانيا: "أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين من الحادث المروّع، ونقدّر كثيرًا الإجراءات السريعة لخدمات الطوارئ".

ومن جانبها، ذكرت شرطة مانشستر أن الحادث خلّف أيضًا ثلاثة ضحايا في حالة خطيرة، بالإضافة إلى حالتي وفاة، إحداهما منفذ الهجوم.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق وقوع حادثة طعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر، مشيرة إلى أنها دفعت على الفور بقواتها للسيطرة على الموقف في موقع الحادث.

وأوضحت شرطة مانشستر أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن أثناء ازدحام الكنيس بالمصلين خلال عيد الغفران.

ولاحقًا، اعتقلت الشرطة البريطانية 12 متظاهرًا من أنصار منظمة "فلسطين أكشن" خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.

وردّد المحتجون هتافات مناهضة للحكومة البريطانية، أبرزها: "عارضوا الإبادة الجماعية.. ادعموا فلسطين أكشن"، في إشارة إلى ما وصفوه بـ"تواطؤ بريطانيا مع جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يوليو الماضي حظر منظمة "فلسطين أكشن" وتصنيفها جماعة إرهابية، عقب اقتحام عدد من أعضائها قاعدة جوية بريطانية وتخريب طائرات يُعتقد أنها مخصصة لنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها السلطات، حيث ألقي القبض على مئات من أنصار المنظمة خلال الأسابيع الأخيرة.

بريطانيا ملك بريطانيا زوجة ملك بريطانيا مانشستر المجتمع اليهودي كنيس يهودي

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

