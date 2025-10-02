أول تعليق من ملك بريطانيا على حادث الطعن في «كنيس يهودي» بمانشستر | ماذا قال؟

أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن صدمته هو وزوجته جراء حادث الطعن في مدينة مانشستر، حيث قال: "صدمت أنا وزوجتي وحزنّا بشدة بسبب الهجوم المروّع في مانشستر، لا سيما في مثل هذا اليوم المهم للمجتمع اليهودي".

وأضاف ملك بريطانيا: "أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين من الحادث المروّع، ونقدّر كثيرًا الإجراءات السريعة لخدمات الطوارئ".

ومن جانبها، ذكرت شرطة مانشستر أن الحادث خلّف أيضًا ثلاثة ضحايا في حالة خطيرة، بالإضافة إلى حالتي وفاة، إحداهما منفذ الهجوم.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق وقوع حادثة طعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر، مشيرة إلى أنها دفعت على الفور بقواتها للسيطرة على الموقف في موقع الحادث.

وأوضحت شرطة مانشستر أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن أثناء ازدحام الكنيس بالمصلين خلال عيد الغفران.

ولاحقًا، اعتقلت الشرطة البريطانية 12 متظاهرًا من أنصار منظمة "فلسطين أكشن" خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.

وردّد المحتجون هتافات مناهضة للحكومة البريطانية، أبرزها: "عارضوا الإبادة الجماعية.. ادعموا فلسطين أكشن"، في إشارة إلى ما وصفوه بـ"تواطؤ بريطانيا مع جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يوليو الماضي حظر منظمة "فلسطين أكشن" وتصنيفها جماعة إرهابية، عقب اقتحام عدد من أعضائها قاعدة جوية بريطانية وتخريب طائرات يُعتقد أنها مخصصة لنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها السلطات، حيث ألقي القبض على مئات من أنصار المنظمة خلال الأسابيع الأخيرة.