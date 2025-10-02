وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم ترشيح خالد العنانى بـ اليونسكو

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى باريس اليوم ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، لدعم جهود حملة ترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

، حيث يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة الانتخابات يوم الاثنين ٦ أكتوبر، وذلك اتصالاً بقيادة وزارة الخارجية جهود حملة ترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة عدد من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.