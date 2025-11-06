قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
ما زال هاربا.. أمن القاهرة يواصل جهوده لضبط قا.تل عروسة جسر السويس
فريق طبي بمستشفى صدر المنصورة ينجح في إجراء منظار تجويف صدري لشاب
كأس السوبر المصري | 11 معلومة عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أخبار العالم

آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا

وزير الخارجية مع نظيريه الجزائري والتونسي
وزير الخارجية مع نظيريه الجزائري والتونسي
ناصر السيد

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس بيانا بشأن المباحثات الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، بشأن ليبيا، والتي جرت بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

بيان ثلاثي بشأن ليبيا

وقال البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية، إنه في إطار الحرص الدائم على تعزيز سنة التشاور والتنسيق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية و الجمهورية التونسية، استضافت الجزائر يوم 6 نوفمبر 2025 اجتماعا لوزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في إطار  آلية دول الجوار الثلاثية قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التزام الدول الشقيقة الثلاث بتنسيق جهودها وتعزيز مساعيها من أجل المساهمة في إعادة إحياء المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة الليبية، وإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية لهذه الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما فيها خارطة الطريق الأممية  المقترحة.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنه في هذا الإطار، أكد الوزراء على أهمية ومحورية "مبدأ ملكية وقيادة" الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم، بدعم من الأمم المتحدة، وذلك تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا، أرضاً وشعباً ومؤسسات.

التسوية السياسية في ليبيا

وحث الوزراء الثلاثة كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وناشدوهم على تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد، وذلك على النحو الذي يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائياً لهذه الأزمة التي طال أمدها. 

وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا على ضرورة انجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي، وعبروا عن قناعتهم بأن مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية، فهما ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل، مؤكدين أن غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته وأن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار. 

التدخلات الخارجية في ليبيا

وجدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في  إطالة أمد الأزمة  وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء، كما شددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد، والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأكد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، وأن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي. 

كما عبروا عن استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك، لاسيما ما بادرت به من جهود ومساع من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.

وفي الختام، أعربت تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بتونس في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.

