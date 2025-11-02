ليبيا: ضبط 19 مهاجراً غير شرعي وتفكيك خلية تهريب في بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عن نجاح وحدة التحقيقات في ضبط 19 مهاجراً غير نظامي وتوقيف أحد المتورطين في تنسيق عملية تهريبهم بمدينة بنغازي، في إطار حملة أمنية تهدف إلى تفكيك شبكات تهريب البشر النشطة في شرق البلاد.

وأوضح الجهاز، في بيان نقله مكتب الإعلام الأمني، أن المهاجرين يحملون الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية، وقد تم العثور عليهم داخل منزل في منطقة شبنة، التي تُستخدم كنقطة تجمع مؤقتة تمهيداً لنقلهم إلى السواحل الليبية، حيث كان من المقرر تهريبهم بحراً إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.



وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد رصد معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة للموقع المشبوه، ما مكّن الأجهزة الأمنية من مداهمته وضبط المهاجرين إلى جانب شخص من جنسية بنجلاديشية يُشتبه في كونه المنسق الرئيسي لشبكة التهريب.

وأشار الجهاز إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباط الموقوف بشبكة دولية تعمل على استقدام المهاجرين إلى ليبيا مقابل مبالغ مالية كبيرة، تمهيداً لنقلهم بطرق غير شرعية إلى السواحل الإيطالية والمالطية.

وأكد البيان أن المشتبه به والمهاجرين يخضعون حاليًا للتحقيق لدى الجهات المختصة، بهدف كشف خيوط الشبكة وتحديد المتورطين المحليين والدوليين في عمليات التهريب، مشدداً على أن الجهود الأمنية ستتواصل لضبط بقية العناصر وإحالتهم إلى القضاء.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من حادث مأساوي قبالة السواحل الليبية، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء الماضي، مصرع 18 مهاجراً وإنقاذ 64 آخرين إثر انقلاب مركب خشبي كان يقل عشرات المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا، وفق ما أوردته شبكة "فرانس 24".

وبيّنت المنظمة أن الناجين ينحدرون من عدة دول، من بينها السودان وبنجلاديش وباكستان والصومال، فيما لا تزال هويات بعض الضحايا مجهولة. وأكدت أن الحادثة تسلط الضوء على خطورة طرق الهجرة عبر البحر المتوسط، التي وصفتها بأنها "الأكثر فتكاً في العالم"، مشيرة إلى أن أكثر من 1046 شخصاً فقدوا حياتهم أو فُقد أثرهم منذ بداية العام الجاري، من بينهم 527 قبالة السواحل الليبية وحدها.

ويرى مراقبون أن تصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية من ليبيا يعكس استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزاعات الداخلية في إفريقيا وآسيا، ما يدفع المهاجرين للمخاطرة بحياتهم. كما يحمّلون شبكات التهريب المنظمة مسؤولية استغلال حاجة المهاجرين وتحويل السواحل الليبية إلى بوابة خطيرة نحو أوروبا.

في المقابل، دعا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، لمكافحة الهجرة غير النظامية من جذورها عبر دعم التنمية في دول المصدر، وتكثيف الدوريات البحرية لوقف النزيف الإنساني المستمر في مياه المتوسط.