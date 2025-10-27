برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحث مع السفير الياباني دعم التنمية في ليبيا

بحث فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مع سفير اليابان لدى ليبيا إيزورو شيمورا، سبل دعم التنمية في البلاد عبر مبادرات استراتيجية تركز على بناء القدرات والاستفادة من الخبرة اليابانية في تعزيز الاستقرار المستدام.



وذكر البرنامج ، في بيان اليوم الإثنين ، أن اللقاء تناول تجربة اليابان في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وتطوير البنية التحتية عالية الجودة ، كما تطرق إلى فرص التعاون في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل توظيف التقدم التكنولوجي الياباني لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا.



وأعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع اليابان، بوصفها حليفًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية في ليبيا، مشيرًا إلى دورها الحيوي في تعزيز الأمن البشري وتوافق رؤيتها مع استراتيجية البرنامج الهادفة إلى بناء السلام المحلي وتعزيز القدرة على الصمود.